3 سنوات سجنا لمسبوق قطع عين طالب جامعي إلى نصفين بواسطة “كلونداري” بالعاصمة

سلطت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الأحد، تسليط عقوبة 3 سنوات سجنا في حق المتهم الموقوف (ع.عبد الكريم). لضلوعه في جريمة اعتداء مسلح في حق الضحية طالب جامعي (ب.ع.المومن). كلفه فقد عينه اليسرى واصابته بالعمى مدى الحياة.

وجاء منطوق الحكم بعدما التمس النائب العام تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا في حق المتهم عن نفس التهم.

وفي تفاصيل القضية فإنه الوقائع انطلقت بعد مشاجرة وقعت في حي قاريدي بالعاصمة. سببها مناوشات كلامية، بين الضحية والمتهم بتاريخ 19 مارس 2023.

وعلى إثر نداء من قاعة العمليات لأمن ولاية الجزائر مفاده استقبال مستشفى حسين داي شاب ضحية ضرب بواسطة سلاح أبيض. ويتعلق الامر بالمدعو(ب.عبد المومن). لتعرضه الى جروح بليغة على مستوى عينه اليسرى مما أدى إلى فقدانها. وإبقائه على مستوى طب العيون لإجراء عملية جراحية.

وخلال التحقيق أكد الضحية أنه المعتدي عليه هو(ع.عبد الكريم).

وفي نفس الوقت استقبلت المؤسسة الاستشفائية بالقبة الضحية الأولى ويتعلق الامر بالمدعو(ع.عبد الكريم). لاصابته بجروح بليغة على مستوى يده وأخرى على مستوى رقبته والرأس والاذن. بواسطة سلاح أبيض من قبل المدعو(ق.عبد الهادي)و المدعو (ب.عبد المومن) إثر مشاجرة بحي قاريدي 2.

أما الضحية الثانية(أ.عبد الكريم) فكان متواجدا بمستشفى بن عكنون الجامعي السب أكد هو الأخر. أن من ضربه وضرب صديقه بسكين هو (ب.عبد الكريم ).

التحقيق يكشف..

وفي اطار التحقيق صرح المدعو (أ.عبد الهادي) أنه تلقى اتصال من صديقه(ب.عبد المومن). اخبره أنه في خلاف مع المدعو (ع.عبد الكريم) ليتوجه إلى مكان تواجده بغرض التوسط بينهما.

غير انه وخلال وصوله تفاجأ باعتداء مباغت من طرف المدعو (ع.عبد الكريم )بواسطة سكين من نوع كلونداري. على مستوى اليد اليمنى، ثم قام بتوجيه ضربة اخرى لصديقه على مستوى عينه. وخلالها منحه الطبيب الشرعي عجزا طبيا مدته 15يوما.

وبسماع المتهم(ع.عبد الكريم) فصرح أنه خلال تواجده امام حيه قام الضحية والشاهد صديقه بضربه بواسطة سكين بدون سبب يذكر كما انه تعرض إلى إصابة بجروح على مستوى الرقبة الرأس والاذن وأنه أصاب الضحية في عينه لما حاول نزع السكين من يد الشاهد ( أ.عبد الهادي).

وفي الجلسة اعترف المتهم (ع.عبد الكريم ) جزئيا بالتهم المنسوبة اليه. مرجعا سبب اعتدائه على الضحية هو دفاعه على نفسه بعد تعرضه إلى اعتداء من طرف برفقة صديقه بواسطة سكين كلفه عجزا طبيا مدته 30 يوم.