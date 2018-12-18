3 سنوات سجنا نافذا في حق مدير متوسطة ومقتصد بتهمة إختلاس مبالغ مالية بتبسة

أخبار الجزائر
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3 سنوات سجنا نافذا في حق مدير متوسطة ومقتصد بتهمة إختلاس مبالغ مالية بتبسة
بقلم سليم دريد 

أصدرقاضي الجنح بمحكمة الشريعة في تبسة البوم الثلاثاء حكم بالسجن النافذ لمدة 3 سنوات في حق مدير متوسطة ومقتصده.

كما أمر بايداعهما الحبس في الوقت الذي حكم بالحبس النافذ لمدة سنة في حق مخزني لتورطهم في إختلاس مبالغ مالية.

حيث تورط المتهمون في في اختلاس مبالغ مالية معتبرة كانت موجهة لشراء اللحم الخاص بالمطعم المدرسي.

في حين التلاميذ لم يأكلوا اللحم لعدة أشهر والمتهمون كانوا يوقعون على فواتير إقتنائها الوهمية.

المتهمون تورطوا في اختلاس مبالغ مالية معتبرة كانت موجهة لشراء اللحم الخاص بالمطعم المدرسين لمتوسطة بخوش محمد السدراتي


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