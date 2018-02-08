3 سنوات سجنا نافذا لأصغر  إرهابي كان بصدد السفر إلى سوريا

أدانت محكمة الجنايات بالدار البيضاء، اليوم الخميس، أصغر إرهابي مثل أمام هيئتها بـ 3سنوات حبسا نافذا .

ويتعلق الأمر بالمدعو “يعقوب.ز” الذي تمّ توقيفه وعمره 18 سنة، بمحطة القطار بالحراش.

المتهم بصدد الإلتحاق بالتنظيم الإرهابي “داعش” عن طريق تواصله مع ابن حيه المدعو” عبد المومن مراكشي” المتواجد ضمن التنظيم الإرهابي.

وتبّين من خلال محاكمة المتهم أن المعني كشفت عنه تحريات الضبطية عند تنقّله إلى منزل أحد إرهابي “داعش”، بالقبة.

بعدما توصّلت التحريات أن المعني كان يحضر للالتحاق بداعش بعد استخراج جواز سفر وتأشيرة إلى تركيا سنة 2016.

كما عثرت ذات المصالح بعد تفتيش هاتفه على صور لإرهابيين بالقاعدة وفيديوهات ومناشير وشعارات يستعملها ” الدواعش”.

واعترف المتهم خلال مجريات التحقيق، أن الهاتف النقال استلمه من عند الإرهابي “ياسين” قبل التحاقه بـ” داعش”، مع شريحتين.

بغرض التواصل معه، كما دلّني هو على عنوان الإرهابي “ع. م” بالقبة لأجل التنقل إلى عائلته والحصول على رقم هاتفه.

كل هذه الوقائع تراجع عنها المتهم جزئيا خلال مثوله للمحاكمة أمام محكمة الجنايات بالدار البيضاء.

وعليه التمست النيابة العامة توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ضد “يعقوب” قبل أن تدينه المحكمة بالعقوبة السالف ذكرها أعلاه.

كما قضت بإدانة 3 إرهابين فارين غيابيا بـ 20 سنة سجنا نافذا.