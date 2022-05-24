3 سنوات سجنا نافذا  للطيب لوح والبراءة للسعيد بوتفليقة وعلي حداد

بعد محاكمة ماراطونية استغرقت 3 أيام متتالية، قضت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء العاصمة اليوم الثلاثاء، برئاسة القاضي “بن رقية أمال “، توقيع عقوبة 3 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 200 الف دج، في حق وزير العدل الاسبق المتهم الموقوف الطيب لوح مع عامين سجنا نافذا وغرامة مالية نافذة 100 الف دج في حق المفتش العام السابق بوزارة العدل المتهم غير الموقوف ” بن هاشم الطيب “.

كما برأت ذات الهيئة القضائية كل من شقيق الرئيس المستشار،السابق بالرئاسة المتهم الموقوف السعيد بوتفليقة، ورجل الاعمال المتهم الموقوف “علي حداد” مع تسريحهما في حال لم يكونا موقوفين لسبب آخر كما استفاد كل من القضاة السابقون من نفس الحكم ويتعلق الأمر بكل من المدعو “بن حراج مختار” “رئيس مجلس قضاء العاصمة سابقا، ” وكذا سماعون سيد احمد” قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد سابقا، ووكيل جمهورية سابق بمحكمة سيدي أمحمد ” خالد باي”وط وكذا العضو بمجلس الامة بتلمسان سابقا” مريم بن خليفة”، والمحامي “درفوف مصطفى ”

وتوبع المتهمون بتهم تتعلق بجناية إساءة استغلال الوظيفة والتحريض على التحيز، والتحريض على التزوير في محررات رسمية، واعاقة السير الحسن للعدالة، والمشاركة في إعاقة السير الحسن للعدالة والمشاركة في التحريض على التحيز.

وتميزت فصول المحاكمة منذ انطلاقها، بتمسك المتهمين بإنكار ما نسب اليهم من تهم، جملة وتفصيلا.

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تستأنف محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، لليوم الثاني على التوالي محاكمة المستشار السابق برئاسة الجمهورية المتهم الموقوف “السعيد بوتفليقة”. المتابع بمعية وزير العدل السابق المتهم الموقوف”الطيب لوح”. إلى جانب إطارات سابقين بوزارة العدل، ورجل الأعمال الموقوف لسبب آخر “علي حداد” بقضية ما عرف بعرقلة السير الحسن للعدالة.

وتم السماع أمس الأحد إلى المتهم السعيد بوتفليقة، وقضاة إطارات سابقين بوزارة العدل، كمتهمين غير موقوفين. ويتقدمهم وكيل الجمهورية السابق بمحكمة سيدي امحمد المتهم “خالد باي”، وقاضي التحقيق بذات المحكمة سابقا المتهم “سماعون سيد احمد”. إلى جانب، ورئيس مجلس قضاء العاصمة المتهم “بن حراج مختار”. وكذا الأمين العام بذات الوزارة سابقا المتهم “لعجين زواوي”، ورجل الأعمال الموقوف “علي حداد”. في حين تمسكوا بالإنكار القاطع للتهم المنسوبة إليهم، ستواصل محكمة الجنايات السماع إلى المفتش العام السابق “بن هاشم.الطيب” ووزير العدل “الطيب لوح”.

كما توبع المتهمون في ذات القضية بجناية التحريض على التزوير في محررات رسمية، والتحريض على التحيز. والمشاركة في التحريض على التحيز، إساءة استغلال الوظيفة والمشاركة في إساءة استغلال الوظيفة. إعاقة السير الحسن للعدالة والمشاركة في إعاقة السير الحسن للعدالة.

في حين، كانت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء قد أصدرت أحكاما في ذات القضية تراوحت بين البراءة و6 سنوات سجنا نافذا. كما قامت النيابة العامة والمتهمون قد استأنفوا الأحكام أمام مجلس قضاء العاصمة.