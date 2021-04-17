3 سنوات سجنا نافذا لمدير تعاونية الحبوب وأمين المخزن في سعيدة

بتهمة تضخيم فواتير وسرقة كميات معتبرة من الحبوب

علمت “النهار” من مصدر رسمي من محكمة الجنح بسعيدة، نهاية الأسبوع الفارط، أنه أدين مدير تعاونية الحبوب والبقول الجافة بالمنطقة الصناعية بسعيدة، وأمين المخزن بثلاث سنوات سجنا نافذا والنطق بأحكام تتراوح بين 6 و18 شهرا في حق أكثر من 40 متهما في القضية.

وأضاف ذات المصدر، أنه سبق لقاضي التحقيق لدى محكمة سعيدة وأن حقق في الملف باستدعاء الضالعين في ذات القضية المتمثلة في تضخيم فواتير مختلفة واتباع سياسة السرقة والاختلاس في ميزان الحبوب بالتعاونية.

للعلم، فإن المدير السابق لذات التعاونية، قد أودع السجن بتهمة في قضية تتعلق بتعاطي الرشوة، من خلال شكوى تقدم بها صاحب مشروع تنصيب “كاميرات” المراقبة بالتعاونية لدى المصالح الأمنية، حيث ألقي عليه القبض متلبسا بالرشوة.