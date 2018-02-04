3 سنوات سجن نافذة للممرضة بتهمة اختطاف رضيع من دار الولادة بالوادي

أدانت مجلس قضاء الوادي في جلسة علنية الممرضة التي اختطفت مولودا حديث الولادة من دار الولادة بـ”أميه ونسة”،

بثلاث سنوات سجن نافذة، بتهمة اختطاف قاصر وعدم تسليمه واستغلال الوظيفة لذلك.

القضية التي انفردت بتفاصيلها قناة النهار في وقتها أين أقدمت الجانية وهي ممرضة في مصلحة الولادة وطب النساء، في العيادة متعددة الخدمات بدائرة “أميه ونسة” غرب الوادي، على خطف طفل حديث الولادة من أمه،

وتم خداع الجميع بأنه ابنها وايهام والدته الحقيقية بأن ابنها توفي، وقامت الممرضة باختطافه وأخذه على أساس أنه ولدها كانت قد انجبته بعدما أوهمت الجميع بأنها حامل،

ليتدخل الأمن وتسترجع الطفل عبد الظاهر إلى والدته بعد ساعات قليلة من الحادثة كان في منزل الممرضة.

وتم الحكم بالبراءة للطبيب وزميلتها الممرضة اللذان حررا لها الأوراق الضمان الاجتماعي لعطلة الأمومة،

لأنه الأمر يتعلق بالحمل الكاذب للممرضة المتهمة بالخطف وهو ظهور إنفاخ وعلامات الحمل دون حدوثه أصلا.

في حين التمست النيابة عقوبة 20 سنة سجن نافذة في حق المتهمة الرئيسية لاختطاف قاصر وتعريض حياته للخطر.