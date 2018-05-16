3 سنوات على إقالة الفريق توفيق.. فرضيات تردي أمن الجزائر تسقط في الماء

رغم مرور 3 سنوات من إقالة الفريق محمد مدين الملقب بـ”توفيق” الا ان أمن الجزائر لم يتزعز كما راهن الكثير بحكم خبرة هذا الأخير.

رحل “توفيق” وجماعته وبقي الأمن، بالعكس العديد من الارهابيين يسلمون أنفسهم دليل على نجاح استراتيجية المتبعة من طرف مصالح الأمن والدفاع في السنوات الاخيرة.

حيث تم احصاء أزيد من 72 ارهابيا من بينهم نساء وأطفال سلمو أنفسهم في سنة 2017 فقط وهو رقم لم يتحقق في سنوات مضت.

وفشلت تكهنات المحليلين الذي يحولون الاصطياد في المياه العكرة الذين راهنوا على عودة الارهاب بقوة بعد رحيل الملقب بـ”الدياراس”.

لكن الرد جاء في وقته فأثبت الأيام أن للجزائر رجال يحموها.