3 سنوات حبسا نافذا لمدير عام قناة خاصة مع أمر بالقبض عليه
بقلم نجيبة سماي
أصدرت محكمة الجنح بسيدي امحمد عشية اليوم حكما يقضي بعقوبة 3 سنوات حبس نافذ للمدير العام لقناة الأجواء المدعو زوبيري بوشاقور مع إصدار امر بالقبض عليه ،و حكما يقضي بعقوبة عام حبس منها 6 أشهر حبس غير نافذ لكل من رئيس تحرير قناة الاجواء “ط.ن” و صحفية “ل.ل”
وجاءت هذه الأحكام لعد ان وجهت لهم نشر و عرض فيديوهات مخلة بالحياة في قناة الاجواء
وللتذكير قررت سلطة ضبط السمعي البصري الغلق النهائي للقناة التلفزيونية الأجواء، بسبب بثها محتوى مخل بالحياء .
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