3 سنوات حبسا نافذا لمدير عام قناة خاصة مع أمر بالقبض عليه

أصدرت محكمة الجنح بسيدي امحمد عشية اليوم حكما يقضي بعقوبة 3 سنوات حبس نافذ للمدير العام لقناة الأجواء المدعو زوبيري بوشاقور مع إصدار امر بالقبض عليه ،و حكما يقضي بعقوبة عام حبس منها 6 أشهر حبس غير نافذ لكل من رئيس تحرير قناة الاجواء “ط.ن” و صحفية “ل.ل”

وجاءت هذه الأحكام لعد ان وجهت لهم نشر و عرض فيديوهات مخلة بالحياة في قناة الاجواء

وللتذكير قررت سلطة ضبط السمعي البصري الغلق النهائي للقناة التلفزيونية الأجواء، بسبب بثها محتوى مخل بالحياء .