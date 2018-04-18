3 شركات نفطية تعرض الشراكة مع سوناطراك للتنقيب عن البترول في عرض البحر

تلقى مجمع سوناطراك ثلاث عروضا للشراكة من أجل التنقيب عن البترول في عرض البحر الجزائري.

وحسب ما أوضح نائب مديرنشاط المنبع لمجمع سوناطراك،صالح مقموش اليوم الاربعاء بوهران أن المجمع تلقى ثلاثة عروض لشركات نفطية دولية مهمة.

وأضاف مقموش أن تلك الشركات النفطية تريد العمل مع سوناطراك في مجال التنقيب عن البترول في عرض البحر.

مؤكدا أن سوناطراك تواصل الابحاث و التحاليل في هذا المجال البترولي بالوسط البحري.

حيث تمت عمليات الحفرعلى مستوى ثلاث آبارللتعرف على نوعية الصخر لافتا أنه لم يتم بعد حفرأي بئرفي عرض البحرقصد الاستغلال.