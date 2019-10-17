3 شروط لاستفادة البلديات من أموال «البايلك»

وضعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية آليات تحفز البلديات على الاستفادة من الإعانات المالية لسنة 2020.

والتي ترتكز على الجهود المبذولة في مجال تثمين أملاكها، وزيادة إيرادات الأملاك المحصلة مقارنة بالسنة الماضية.

وعدد المشاريع المنتجة للمداخيل المنجزة من طرف البلديات.

وحسب التعليمة التي تحوز «النهار» على نسخة منها، وجهها وزير الداخلية والجماعات المحلية، صلاح الدين دحمون.

إلى الولاة والولاة المنتدبين ورؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبية البلدية.

يأمرهم فيها بوضع آليات تحفز البلديات للاستفادة من الإعانات المالية، والتي ترتكز على الجهود المبذولة في مجال تثمين أملاكها.

وزيادة إيرادات الأملاك المحصلة مقارنة بالسنة الماضية، عدد المشاريع المنتجة للمداخيل المنجزة من طرف البلديات.

كما طالب وزير الداخلية صلاح الدين دحمون، المسيرين المحليين بتثمين كل الإمكانيات الموجودة على المستوى المحلي.

عبر عرض الأملاك المنتجة للمداخيل لعملية المزايدة، وكذا إعداد المداولات المحددة للتعريفات المقررة .

على المستفيدين من بعض الخدمات، لاسيما حظائر السيارات وأماكن التوقف وشرفات المقاهي وشغل المساحات العمومية لأهداف تجارية .

وحسب ذات المصدر، فإن الهدف من العملية تحديد كيفيات تحضير وتمويل الميزانيات والأولية للبلديات والولايات للسنة المالية 2020.

مضيفا أن الميزانية الأولية للبلديات والولايات للسنة المالية 2020، تكتسي طابعا استثنائيا وذو أهمية بالغة.

بالنظر إلى الوضعية المالية الحالية التي تعرفها البلديات والولايات، والمتميزة بالانخفاضات المحسوسة للإيرادات.

لاسيما تلك المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية والمهنية.

كما طالب صلاح الدين دحمون الولاة والولاة المنتدبين ورؤساء الدوائر والبلديات، بإيلاء أهمية بالغة لعملية التحضير للميزانيات الأولية.

وذلك من خلال التحلي بالصرامة والانضباط الميزانياتي فيما يخص تقديرات الإيرادات وتقديرات نفقات تسيير المرافق العمومية.

مع تفادي تسجيل إيرادات صورية، وكذا نفقات ذات طابع غير ضروري وكمالي