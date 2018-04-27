3 شهداء في جمعة “الشباب الثائر” بغزة

استشهد 3 فلسطينيين بعد اشتباكات مع قوات الاحتلال الصهيوني خلال المسيرات السلمية على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “معا” عن الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد 3 فلسطينيين و إصابة 349 آخرين بجروح مختلفة على حدود غزة.

وأضاف ذات المصدر، أن من بين الإصابات 11 إصابة من الطواقم الطبية والصحفية.

للإشارة، واصل الفلسطينيون بالتوافد إلى المناطق الشرقية من قطاع غزة، في الجمعة الخامسة من مسيرات العودة

والتي أطلق عليها جمعة “الشباب الثائر”، حيث أقيمت صلاة الجمعة، في نقاط التجمع الخمسة على الحدود.