3 شهداء في قصف صهيوني بغزة

استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون، مساء الجمعة في قصف صهيوني استهدف مواقع على حدود غزة.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “معا”، فإن مدفعية الاحتلال الصهيوني، أطلقت قذيفتين صوب نقطة رصد تابعة لكتائب القسام

الجناح العسكري لحركة “حماس” في خان يونس.

كما أطلقت مدفعية الاحتلال الصهيوني، قذائفها على نقاط رصد قرب مخيم العودة شرق جباليا وأخرى شرق مخيم البريج وسط القطاع.

وأضاف ذات المصدر، أنه أصيب فلسطينيان بجراح في حالة إطلاق نار على مخيم العودة شرق غزة، فيما أصيب ثالث شرق جباليا واثنين بحالة اختناق شرق خانيونس.