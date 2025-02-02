3 ضحايا إثر اصطدام شاحنة وحافلة بالمدية
بقلم نادية بن طاهر
تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية المدية، لأجل حادث مرور وقع صباح اليوم الأحد، وخلف إصابة 3 أشخاص.
وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تمثل الحادث في انحراف شاحنة واصطدامها بحافلة نقل مسافرين.
ووقع الحادث، بالطريق الوطني رقم واحد بالقرب من مدخل الغزاغزة ببلدية المدية.
وخلّف الحادث إصابة 3 أشخاص من جنس أنثى يبلغن من العمر “34، 66، و74 سنة”.
الضحايا لهن آلام مختلفة وفي حالة صدمة، حيث تم إسعافهن ونقلهن إلى المستشفى المحلي بالمدية.
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