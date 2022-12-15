3 ضحايا إثر انفجار مطبخ منزل في باتنة

أفادت مصالح الحماية المدنية، اليوم الخميس، أن 3 أشخاص أصيبوا بحروق من الدرجتين الأولى و الثانية في انفجار غاز. وهذا على الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، إثر تسرب الغاز متبوع بانفجار داخل مطبخ بمسكن عائلي بحي بوعقال في باتنة.

كما أضاف بيان الحماية المدنية، أنه تم إسعاف الضحايا البالغين من العمر 17 و63 و93 سنة من طرف الحماية. وتحويلهم إلى المستشفى الجامعي في الولاية نفسها.

وأشارت الحماية، إلى أن الأسباب الحقيقية للحادث لا تزال محل تحقيق من طرف الجهات المختصة. كما جددت نداءاها للمواطنين من أجل إتباع الإجراءات والتدابير الوقائية لتفادي هكذا حوادث.

وحذرت مصالح الحماية المدنية من مخاطر الإختناقات بغاز أحادي أكسيد الكربون والتي حصدت عدد كبير من الارواح.

ودعت ذات المصالح المواطنين للرفع من درجة الحيطة والحذر لتفادي خطر الإختتاقات والإستعمال العقلاني لمختلف وسائل التدفئة.

كما تطلب الحماية المدنية في ذات البيان من مختلف شرائح المجتمع التقيد وإتباع النصائح الوقائية للحفاظ على أرواحهم. لأن غاز أول أكسيد الكربون، و ليس له رائحة و لا لون و سام. بالإضافة إلى أنه يمثل خطرا مستمرا ودائم. في ظل الاستعمال السيئ لوسائل التدفئة أوجهاز تدفئة غير مطابقة لمعايير الأمنية.

ولهذا يجب التقيد بالنصائح التالية:

عدم سد فتحات التهوية، لضمان عملية تهوية مستمرة داخل المنازل. وأيضا العمل على المراقبة الدورية لفتحات التهوية وقنوات صرف الدخان أو الغازات المحروقة. مع القيام دائما بتهوية المنزل عند استعمال أجهزة التدفئة.

يجب تهوية المنازل على فترة لاتقل عن 10 دقائق يوميا. وكذا عدم غلق فتحات التهوية في المنازل خاصة في أماكن تواجد وسائل التدفئة أو سخانات الماء.

لابد من القيام بصيانة دورية ودائمة لمختلف أجهزة التدفئة وقنوات صرف الدخان. وعدم إستعمال الوسائل التقليدية من أجل التسخين كالطابونة أو آلات الطبخ في الأماكن المغلقة.

في حال وجود خطر، القيام بتهوية المكان والإتصال الفوري بمصالح الحماية المدنية على رقم النجدة 14 أو الرقم الاخضر1021.