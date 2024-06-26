3 ضحايا إثر انقلاب سيارة في الجلفة

سجلت مصالح الحماية المدنية، خلال الساعات الأولى من يوم الأربعاء، وفاة شخص وإصابة اثنين آخرين إثر انقلاب سيارة في ولاية الجلفة.

وحسب ما جاء في بيان الحماية المدنية، فإن الأخيرة تدخلت على الساعة 02سا10د، من أجل حادث إنقلاب سيارة. وهذا بالطريق الولائي 137، ببلدية ودائرة سيدي لعجال.

وخلف الحادث وفاة شخص و إصابة إثنين آخرين من جنس ذكر يبلغا من العمر 23سنة و 24سنة لهما جروح مختلفة. أين تم إسعافهما ونقلهما إلى المستشفى المحلي. أما الضحية المتوفية يبلغ من العمر 24سنة تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث.