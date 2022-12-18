3 ضحايا إثر تسرب غاز سخان الماء في المدية

تعرض 3 أشخاص، فجر اليوم الأحد، للاختناق بغاز أوكسيد الكاربون CO في ولاية المدية. كما أشار بيان الحماية المدنية، إلى أن الحادث وقع في حدود الساعة الثالثة و38 دقيقة صباحا، في حي 28 فيفري بلدية ودائرة البرواقية.

وتتراوح أعمار الضحايا ما بين 29 سنة و69 سنة، يعانون من غثيان ودوار منهم ضحية واحدة فاقدة للوعي. كما أنهم اختنقوا جراء استنشاقهم لغاز أول أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء. في حين، تم إسعافهم ونقلهم على جناح السرعة إلى مستشفى البرواقية.