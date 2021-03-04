3 ضحايا إثر حادث اصطدام تسلسلي لعدة سيارات بشاحنة في ميلة

سجلت مصالح الحماية المدنية، اليوم الخميس، إصابة 3 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة إثر حادث اصطدام سيارات بشاحنة في ولاية ميلة.

وتدخلت الحماية المدنية على الساعة الثامنة و48 دقيقة لأجل حادث مرور تمثل في اصطدام بين 3 سيارات وشاحنة.

ووقع الحادثّ، بالطريق الوطني رقم 5، مخرج محجرة قروز بلدية ودائرة شلغوم العيد.

وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص بإصابات متفاوتة الخطورة، تتراوح أعمارهم بين 48 و52 سنة.

وتم تقديم للضحايا الإسعافات الأولية اللازمة بعين المكان وتم نقلهم إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى شلغوم العيد.