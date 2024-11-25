3 ضحايا إثر حادث مرور في النعامة

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية عين الصفراء، في الساعات الأولى من يوم الإثنين، لأجل حادث مرور مميت تمثل في انحراف وانقلاب سيارة نفعية رباعية الدفع.

وحسب بيان الحماية المدنية، فإن الحادث وقع في حدود السّاعة 01 سا ليلاً، على مستوى الطريق الوطني المزدوج رقم 6 على بعد حوالي 28 كلم من الوحدة الثانوية اتجاه بلدية ودائرة النعامة.

أسفر هذا الحادث عن وفاة شخص واحد في عين المكان من جنس ذكر يبلغ من العمر 43 سنة. تم نقله من قبل اعوان الحماية المدنية، لمصلحة حفظ الجثت بالمؤسسة الاستشفائية محمد بوضياف بذات البلدية.

وإصابة شخصين من جنس ذكر تتراوح أعمارهم بين 22 سنة و 27 سنة بإصابات متعددة بالجسم وجروح خفيفة. تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهما بعين المكان وإجلاؤهما إلى المؤسسة الستشفائية محمد بوضياف بذات البلدية. فيما تم تسجيل خسائر مادية معتبرة للسيارة النفعية.