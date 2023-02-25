3 ضحايا  إثر حادث مرور في تبسة

تدخلت الحماية المدنية، على الساعة العاشرة صباحا، إثر حادث انحراف وانقلاب سيارة سياحية. وهذا عل مستوى الطريق الوطني رقم 16 بمنطقة اولاد قديم ببلدية بولحاف الدير.

كما افاد بيان الحماية المدنية، أن الحادث خلف إصابة 3 أشخاص، تم تقديم لهم الإسعافات اللازمة في مكان الحادث. ثم تم نقلهم للمستشفى المحلي.

للإشارة، كشف المندوب الوطني للأمن عبر الطرق، ناصف عبد الحكيم، في وقت سابق، عن تسجيل 22.980 حادث مروري جسماني سنة 2022. أدى إلى وفاة 3409 شخصا وإصابة 30777 آخرين بجروح.

وأشار ناصف، أنه مقارنة مع سنة 2021 فقد تم تسجيل انخفاض في حوادث المرور بنسبة 2.17 بالمائة وارتفاع في عدد الوفيات بنسبة 3.53 بالمائة وفي عدد الجرحى بزيادة بنسبة 2.22 بالمائة.

ومن جهته دعا رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، إلى ضرورة التفكير في وضع منظومة تحسيسية متكاملة ترافق المنظومة القانونية المتعلقة بأمن الطرقات. مؤكدا أن “اهتمام رئيس الجمهورية اعبد المجيد تبون شخصيا بهذا الملف وجعله من أولويات برنامجه. له دلالة واضحة بأن الأمر قد بلغ حدا يدعو إلى التحرك بشتى الوسائل لمعالجته”.

كما أشاد بوغالي بجهود الدولة الجزائرية التي وضعت منظومة كاملة من النصوص القانونية لردع المخالفين ومتسببي الحوادث. وكذا حرصها على قمع ممارسات الغش التي تتسبب في انعدام السلامة عند قيادة المركبات”. دعا الحقوقيين والمهتمين بالمنظومة التشريعية. إلى “سن تعديلات تعالج ظاهرة انعدام الأمن في الطرقات تكون موافقة لما تسفر عنه دراسة العوامل السيكولوجية. أو حتى الاجتماعية للأفراد الذين يخالفون القانون غير عابئين بسلامة أنفسهم أو سلامة الآخرين”.