3 ضحايا في اصطدام قطار بشاحنة ببجاية

سجلت مصالح الحماية المدنية، صبيحة اليوم الأربعاء، حادث اصطدام قطار لنقل المسافرين بشاحنة بالمكان المسمى ملالة بلدية وادي غير و دائرة .بجاية .

وأفادت المصالح نفسها، أن تدخلت على الساعة 06سا49د ، من أجل حادث إصطدام قطار لنقل المسافرين بشاحنة. بالمكان المسمى ملالة بلدية وادي غير و دائرة بجاية، مشيرة أن الحادث خلف إصابة 03 أشخاص بجروح مختلفة. تم اسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي .

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