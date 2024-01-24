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أخبار الجزائر

3 ضحايا في اصطدام قطار بشاحنة ببجاية

بقلم عايدة.ع
3 ضحايا في اصطدام قطار بشاحنة ببجاية
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سجلت مصالح الحماية المدنية، صبيحة اليوم الأربعاء، حادث اصطدام قطار لنقل المسافرين بشاحنة بالمكان المسمى ملالة بلدية وادي غير و دائرة .بجاية .

وأفادت المصالح نفسها، أن تدخلت على الساعة 06سا49د ، من أجل حادث إصطدام قطار لنقل المسافرين بشاحنة. بالمكان المسمى ملالة بلدية وادي غير و دائرة  بجاية، مشيرة أن الحادث خلف إصابة 03 أشخاص بجروح مختلفة. تم اسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي .

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