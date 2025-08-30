إعــــلانات
أخبار الجزائر

3 ضحايا في حادث حافلة لنقل المسافرين بتمنراست

بقلم نادية بن طاهر
3 ضحايا في حادث حافلة لنقل المسافرين بتمنراست
  • 566
  • 0

تدخلت فرق الحماية المدنية من المركز المتقدم أراك في تمنراست، صباح اليوم السبت، إثر حادث مرور وقع على الطريق الوطني رقم 1، على بعد 70 كلم باتجاه ولاية عين صالح.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تمثل الحادث في انحراف حافلة لنقل المسافرين كانت تعمل على خط تمنراست - سيدي بلعباس.

وقد أسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة. حيث قامت فرقة التدخل بإسعاف المصابين في عين المكان. ونقلهم بشكل عاجل إلى عيادة أراك لتلقي العلاج اللازم.

وتدعو الحماية المدنية جميع السائقين إلى توخي الحذر واحترام قانون المرور لضمان سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق الآخرين.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/DJEBQ
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر