3 ضحايا في حادث حافلة لنقل المسافرين بتمنراست

تدخلت فرق الحماية المدنية من المركز المتقدم أراك في تمنراست، صباح اليوم السبت، إثر حادث مرور وقع على الطريق الوطني رقم 1، على بعد 70 كلم باتجاه ولاية عين صالح.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تمثل الحادث في انحراف حافلة لنقل المسافرين كانت تعمل على خط تمنراست - سيدي بلعباس.

وقد أسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة. حيث قامت فرقة التدخل بإسعاف المصابين في عين المكان. ونقلهم بشكل عاجل إلى عيادة أراك لتلقي العلاج اللازم.

وتدعو الحماية المدنية جميع السائقين إلى توخي الحذر واحترام قانون المرور لضمان سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق الآخرين.