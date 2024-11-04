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أخبار الجزائر

3 ضحايا في حادث مرور بتبسة

بقلم عايدة.ع
3 ضحايا في حادث مرور بتبسة
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أصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة، جراء حادث مرور وقع على مستوى الطريق الولائي رقم 04 بالمكان المسمى البلالة، بلدية و دائرة مرسط ولاية تبسة.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، أن اسعافاتها تدخلت من أجل حادث انحراف و انقلاب حافلة صغيرة. على مستوى الطريق الولائي رقم 04 بالمكان المسمى البلالة، بلدية و دائرة مرسط.

حيث خلف الحادث إصابة 03 أشخاص بجروح مختلفة تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

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