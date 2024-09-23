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أخبار الجزائر

3 ضحايا في حادث مرور بتمنراست

بقلم نادية بن طاهر
3 ضحايا في حادث مرور بتمنراست
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أُصيب 3 أشخاص بجروح، صباح اليوم الإثنين، إثر حادث مرور وقع بالطريق الوطني رقم 01 على بعد حولي 04 كلم اتجاه قرية أراك بتمنراست.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تدخل أفراد وحدة القطاع عين أمڨل، في حادث انحراف حافلة.

وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة.

وقد تم التكفل بالضحايا في عين المكان، واسعافهم، ونقلهم إلى عيادة عين أمڨل.

هذا وتدعو الحماية المدنية، جميع السائقين، إلى احترام قانون المرور والرفع من درجة الحيطة والحذر.

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