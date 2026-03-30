3 ضحايا في حادث مروع بالمدية

أصيب 03 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة إثر حادث مرور وقع على مستوى الطريق السيار (شمال-جنوب) عند المدخل الشمالي لبلدية ودائرة ولاية المدية.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تمثل الحادث في انحراف سيارة واصطدامها بالحاجز الإسمنتي عند النقطة الكيلومترية (A72+600) في حدود الساعة 15:07 زوالاً.

وخلف الحادث إصابة 03 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 08 سنوات و56 سنة يعانون من إصابات وجروح مختلفة.

وفور وصول فرق التدخل إلى الموقع، تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين في عين المكان. ليتم بعدها نقلهم مباشرة إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاج الضروري.