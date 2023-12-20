3 ضحايا في حريق مهول اندلع بالمركز التجاري القدس بالعاصمة

نشب حريق مهول داخل خزانة كهربائية على مستوى الطابق السفلي و امتداده الى الخزائن الكهربائية بالطابق الاول والثاني للمركز التجاري القدس بلدية و دائرة الشراقة بالعاصمة .

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أن اسعافاتها تدخلت على الساعة 10سا42د، مشيرة أن الحريق خلف 03 ضحايا. يعانون من ضيق في التنفس إثر استنشاقهم الدخان، تم اسعافهم في عين المكان و نقلهم للمستشفى المحلي.

كما تم تسخير لهذا التدخل 04 شاحنات إطفاء، سلم مكانيكي و سيارتي اسعاف، يضيف المصدر.

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