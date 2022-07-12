3 ضحايا من بينهم طفلة في حادث دهس  بسكيكدة

تدخلت اسعافات الوحدة الرئيسية اليوم الثلاثاء، من أجل حادث انحراف سيارة سياحية في ولاية سكيكدة. كما أشار بيان الحماية المدنية، إلى أن الحادث وقع في حدود الساعة الحادية عشر و38 دقيقة صباحا.

في حين، تمثل الحادث في انحراف سيارة سياحية ودهسها لامرأة وطفلة كانوا متواجدين برصيف الطريق العربي بن مهيدي بلدية سكيكدة.

كما أسفر الحادث عن وفاة امرأة في عين المكان البالغة من العمر 38 سنة تم تحويلها الى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى سكيكدة. بالمقابل تم التكفل بنقل المصابين الآخرين إلى مستشفى سكيكدة.

في حين، لقي 41 شخصا حتفهم وأصيب 1652 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة إثر وقوع 1317 حادث مرور عبر مختلف ولايات الوطن في الفترة الممتدة من 3 إلى 9 يوليو الجاري, حسب ما أفادت به, اليوم الثلاثاء, حصيلة لمصالح الحماية المدنية.

كما أوضح المصدر ذاته أن أثقل حصيلة سجلت كانت في ولاية الجلفة بوفاة 5 أشخاص وجرح 46 آخرين. على إثر وقوع 28 حادث مرور.

ومن جانب آخر, تمكنت وحدات الحماية المدنية, خلال نفس الفترة, من إخماد 1947 حريق. منها منزلية و صناعية وحرائق مختلفة, سجل 158 منها بولاية الجزائر.

كما أصيب السبت الماضي 10 أشخاص بينهم 03 أطفال بجروح متفاوتة الخطورة بولاية الشلف. وهذا إثر حصول 03 حوادث مرور خطيرة. ليتم إسعافهم ونقلهم إلى المراكز الصحية لتلقي العلاج.

وحسب مصادر النهار أونلاين، فإن الحادث الأول خلف إصابة 05 أشخاص من عائلة واحدة. ويتعلق الأمر بكل من الأب والأم فضلا عن 03 أطفال. بعد إنقلاب إنحراف السيارة التي كانت تقلهم وإصطدامها بالطريق السيار شرق غرب باتجاه وهران. أين تدخلت مصالح الحماية المدنية لأجل إسعافهم ونقلهم إلى العيادة المتعددة الخدمات لتلقي العلاج.