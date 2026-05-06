3 طلبة حوّلوا إقامة جامعية بالعاصمة إلى حديقة لزراعة المخدرات

تورّط ثلاثة طلبة جامعيين في قضية جنائية، كلّفتهم الحبس، بعدما استغلوا فترة إقامتهم بالإقامة الجامعية بأولاد فايت 2 بالعاصمة. في زراعة نوع من المخدرات يعدّ نادرا في الوسط الاجرامي، يعرف باسم الفطر السحري. يأتي في شكل نبتة عادية. غير ملفتة للانتباه. تمّ الاعتناء بها جيدا من طرف المتهمين، منذ أن كانت عبارة عن بذور، ثم قاموا بجنيها. وعرضها للبيع على فئة المدمنين مقابل مبلغ مالي معتبر وصل إلى 3 ملايين سنتيم بحسب وزن كل بذرة.

بحيث كلّلت التحريات الأولية بحجز ظرف بريدي، تم العثور بداخله على كيس صغير الحجم به كميّة من مسحوق أبيض اللون. يشتبه به في كونه مادة مخدّرة صلبة يقدّر وزنها بحوالي 5 غ. و مواد مخدرة، بالاضافة الى 4 صفائح ترابية لألياف جوز الهند مخصّصة لزراعة البذور، كيس يحوي على بذور الذُرة وزنه حوالي 500غ. ميزان الكتروني به عشبة الحرمل.

ملف الحال تفتحه محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الأربعاء. وسيمثل بموجبها الموقوفين الثلاثة، ويتعلق الأمر بكل من المدعو ” ح.أ. خليل” ،و المدعو ” ب.بلال” والمسمى ” ص.ص.عبد الرؤوف”. لمتابعتهم جناية زراعة مواد مصنّفة كمخدرات. جنحة حيازة المخدرات بغرض البيع بطريقة غير شرعية.

قضية الحال التي تضمّنت تفاصيل مثيرة، وأخرى خطيرة، خاصة وأن المتهمين طلبة جامعيين. يتمتعون بدرجة عالية من الوعي، اثنين منهم يدرس ماستر2 تحصص تربية بدنية. ورياضية بالمدرسة العليا للاساتذة صم بكم. وهما المتهمين كل من المدعو ” ح.أ. خليل” والمدعو ” ص.ص. عبد الرؤوف”. ينحدران من ولاية قالمة. أما المتهم الثالث المدعو ” ب.بلال” بيطري، من منطقة الحجوط.

حيث تمّ توقيفهم بعدما حوّلوا غرفتهم بالإقامة الجامعية إلى مخبر علمي وحديقة تجارب لزراعة المواد المخدرة تعدّ مصنّفة.

معلومات مهمّة من بريد الجزائر تحرّك رجال الأمن

انطلقت وقائع القضية، بناءً على مع معلومات وردت لعناصر الشرطة القضائية بمصلحة التحقيق القضائي بالعاصمة بخصوص وجود عملية استيراد كمية من المخدرات عن طريق خدمة البريد.

وبتاريخ 14 أفريل 2024, تم توقيف المتهم ” ح.أحمد خليل ” بالقرب من مكتب البريد بأولاد فايت، بعد استلامه ظرف بريدي، ولدى معاينته تم العثور بداخله على كيس صغير الحجم به كميّة من مسحوق أبيض اللون، يشتبه به في كونه مادة مخدّرة صلبة يقدّر وزنها بحوالي 5 غ.

مداهمة وتفتيش للإقامة الجامعية وعمليات توقيف

مواصلة للتحريات، تمّ تفتيش غرفة المتهم “ح.خليل” بالإقامة الجامعية بأولاد فايت، أين جرى العثور على مواد مخدرة و4 صفائح ترابية لألياف جوز الهند مخصصة لزراعة البذور، كيس فيه بذور الذرة وزنه حوالي 500غ، ميزان الكتروني به عشبة الحرمل.

كما كُللت التحريات بتوقيف المتهم الثاني “ص.ص.عبد الرؤوف” الذي كان بصدد تحويل ونقل الأغراض المذكورة بغرض إخفائها.

اعترافات المتهم الأول

اعترف المتهم ” ح.خليل” للمحقّقين أنه معتاد استهلاك المخدرات بمختلف أنواعها، إذ تعرّف في سنة 2023 على المدعو ” بلال .ف” طبيب بيطري. معروف عنه ترويج المخدرات من نوع “كيتامين”،ولديه خبرة في مجال التجارة الالكترونية، أين يقوم باقتنائها عن طريق الأنترنت. مضيفا المتهم أنه سبق له وأن قام ببيع كمية من مخدر ” كيتامين” بعد تحضيرها من قبل المتهم ” بلال. ف ” ، مؤكدا في معرض تصريحاته أن كمية المسحوق الأبيض الذي ضبط بحوزته والذي قام باستلامه عن طريق البريد ، ملك له، حيث قام ” بلال” بمساعدته وذلك بطلبه عن طريق الانترنت، كونه يحوز على جميع معلوماته الشخصية.

وبخصوص عملية زراعته للمخدرات، أكّد أنها تعود إلى سنة 2020، حيث كان يقوم باستهلاك مادة الفطر السحري بغرفته الجامعية، كما يقوم بتحضير مادة الفطر وذلك بوضعها داخل علبة زجاجية من بذور مغلاة ويقوم بتعقيمها وغلقها بإحكام وبعدها يتركها لمدة حوالي شهر ثم يقوم بإخراجها من العلبة ووضعها في تربة خاصة حتى تنمو بعناية، وتصبح نبتة صالحة للإستهلاك والبيع.

مضيفا المتهم أنه يقوم ببيعها لمستهلكي المخدرات بمبلغ مليون سنتيم إلى 3 ملايين بحسب وزن النبتة

كما أضاف أنه سبق وأن تسلّم المدعو “ص.ص. عبد الرؤوف “كمية من بذور مادة الفطر السحري من أجل تجربتها، كما قام بتعليمه طريقة غرسها، إذ قام بزراعتها داخل الإقامة الجامعية وبيع محصولها.

وأكد المعني أنه خلال سنة 2024، أعاد زراعة مادة الفطر السحري بغرفته الجامعية، أين قام بتحضيرها رفقة صديقه المدعو ” ص.ص عبد الرؤوف” بغرض البيع وأنه سبق له وأن قام ببيعها عدة مرات بمبالغ مالية معتبرة لعدة أشخاص.

واعترف من جهته المتهم ” ص.صالح” أنه من مستهلكي مادة الفطر السحري وأن المدعو ” ح.احمد خليل”، سبق له وأن قام بزراعة مادة الفطر السحري داخل غرفته بالإقامة الجامعية بأولاد فايت، أين كان يقوم بجلب بذور الفطر من أحد الأشخاص يجهل هويّته ويضعها داخل علب زجاجية مع بذور مغلاة، ويعقّمها بإحكام ويتركها لمدة شهر.

وبعدها يقوم بإخراجها من العلبة ويزرعها في تربة خاصة حتى تنمو بعناية.

مضيفا أنهما كانا يقومان باستهلاكها معا والكمية المتبقية يقوم المدعو ” ح.خليل” ببيعها للأشخاص يجهل هويتهم بمقابل مالي.

الجدير بالذكر، أن القضية تم برمجتها بعد استئناف الأحكام القضائية التي أصدرتها محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، أين أدانت المتهمين السالف ذكرهم بـ7 سنوات سجنًا.

