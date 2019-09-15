3 طلبة في كلية الطب بعنابة يطوّرون تطبيق «أندرويد» للتبرّع بالدم

التطبيق يُسهل إيجاد المتبرّع والوصول إليه

تمكّن ثلاثة طلبة بكلية الطب في عنابة من تطوير تطبيق «أندرويد» مجاني يسمى «Sang 23 +»، يسمح بإيجاد متبرع بالدم في غضون دقيقتين بعد التسجيل فيه.

وحسب الطلبة المطوّرين في اتصال بـ«النهار»، فإن التطبيق عبارة عن أكبر قاعدة بيانات للمتبرّعين بالدم،

حيث يتيح الأخير إيجاد متبرعين متطوعين مسجلين في التطبيق واختيار المتبرع الأقرب مسافة حسب الولاية وحسب الجنس.

كما يمكن من التواصل مع المتبرعين الذين تكون هويتهم على هيئة زمرة دموية، طريقة اختيارية عن طريق الهاتف أو الفايسبوك أو رسائل التطبيق.

وعن فكرة المشروع أوضحت الطالبتان «نور الإيمان بوسبولة» و«زهرة عياد» والطالب «صلاح الدين قريني»،

أن فكرة هذا المشروع انطلقت في شكل مجموعة طلابية طبية عبر صفحات «الفايسبوك»، غير أنها سرعان ما

لاقت استحسانا ودعما كبيرين، قبل أن تجسد فعليا عبر روابط للتحميل في انتظار رفعه على منصات متجر

التطبيقات، كما اعتبر الطلبة هذا المشروع سيكون بمثابة نقطة تطور في القطاع الصحي، كونه يسمح بإيجاد

متبرع بالدم في الحالات الاستعجالية بطريقة سهلة وبسيطة. من جهته، محمد أمين قروف، تقني سامي في

الاتصالات السلكية واللاسلكية وحائز على شهادة دولية في الشبكات وإطار بمديرية الحماية المدنية بعنابة، وأحد

المهتمين بتطوير التطبيق والمساهمين في نشره على نطاق أوسع، أكد أن التطبيق من شأنه إنقاذ أرواح أشخاص

كثر، خاصة بالنسبة لأصحاب الزمر الدموية النادرة، من خلال خاصية السرعة في التواصل وإيجاد المتبرع الأقرب مسافة للمريض، خاصة وأن المشروع لقي انتشارا وتفاعلا كبيرا عبر أزيد من 20 صفحة «فايسبوك» في ظرف 24 ساعة.

وأكد المتحدث أن التجربة بلغ صداها حد نقلها إلى تونس بطلب واستفسار من مهتمين تونسيين في مجال الطب، وهذا ما يستدعي دعمه والالتفاف حوله.