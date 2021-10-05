3 علماء يفوزون بجائزة نوبل للفيزياء

مُنحت جائزة نوبل للفيزياء للعام 2021، لكل من الأمريكي شوكورو مانابي، والألماني كلاوس هاسلمان، وعالم الفيزياء النظرية الإيطالي جورجيو باريزي. تقديرا لمساهمتهم الثورية في فهم أنظمتنا الفيزيائية المعقدة.

وكوفئ مانابي “90 عاما”، و هاسلمان “89 عاما”، على وضع نماذج فيزيائية لمناخ الأرض ولقياس تقلباته وتوقع الإحتباس الحراري بشكل موثوق”، وفقا لهيئة المحلفين. وحاز الإيطالي باريزي “73 عاما” على النصف الآخر من الجائزة لاكتشاف تفاعل الفوضى والتقلبات في الأنظمة الفيزيائية من النطاق الذري إلى المقياس الكوكبي.

ويتسلم الفائزون بجائزة نوبل هذا العام جوائزهم في بلدانهم، وليس في ستوكهولم للعام الثاني على التوالي بسبب وباء كورونا. وسيتواصل منح جوائز نوبل بجائزة الكيمياء غدا الأربعاء، تليهما جائزة الآداب يوم الخميس المقبل، وجائزة السلام يوم الجمعة. على أن ينتهي بمنح جائزة الاقتصاد يوم الاثنين 11 أكتوبر الجاري.

ويذكر أن جائوة نوبل للطب 2021، مُنحت يوم أمس الإثنين للعالمين الأمريكيين ديفيد جوليوس وأرديم باتابوتيان، تقديرا لاكتشافاتهما كيفية استقبال الجهاز العصبي للحرارة واللمس. والتي سمحت بفهم كيف يمكن للحرارة والبرودة والقوة الميكانيكية أن تحفز النبضات العصبية التي تسمح للإنسان بإدراك العالم والتكيف معه.

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