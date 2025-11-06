3 عمليات جراحية..هذه الحالة الصحية للبطل سمير زيتوني

يتواجد البطل الشعبي الجزائري، سمير زيتوني في المستشفى منذ الفاتح من نوفمبر، بعد أن تعرض لإصابات بليغة وخطيرة إثر هجوم مسلح.

وأجرى أمس الأربعاء، سمير زيتوني الملقب بـ “سام“، عملية جراحية ثالثة على مستوى اليد. بعد أن خضع لعمليتين منذ دخوله المستشفى. وهذا على مستوى البطن والظهر.

وأفادت المصالح الطبية بالمستشفى بأنّ سمير زيتوني يخضع لمتابعة طبية دقيقة داخل غرفة العناية المركّزة. بينما لا تزال الزيارة إليه غير ممكنة قبل يوم 11 نوفمبر الجاري بالنظر إلى حالته الصحية الحرجة للغاية.

تفاصيل الحادث

لقي عامل قطار جزائري الأصل، سمير زيتوني إشادات في بريطانيا ووصف بـ”بطل”. بعدما خاطر بنفسه لإنقاذ أرواح العديد من المسافرين على متن قطار كان متجها إلى لندن من مدينة دونكاستر بشمال إنكلترا. إثر حادثة طعن مرعبة، خلفت عددا من الجرحى.

وأظهرت كاميرات المراقبة تفاصيل تصرف زيتوني البالغ من العمر 48 عاما “بشكل بطولي” خلال الهجوم. حيث حمى الركاب من رجل مسلح كان يهاجمهم بسكين.

كما أشاد شهود عيان بشجاعة زيتوني، ووصفته شرطة النقل البريطانية بأنه “لا يقل عن كونه بطولياً”. منوهين بإنقاذه لحياة العديد من الأشخاص.

وذكرت شركة LNER للقطارات، أن زيتوني الذي يعرفه الكثيرون باسم “سام”، عمل في LNER لأكثر من 20 عامًا كمنسق لتجربة المسافرين.

كما قال ديفيد هورن، المدير الإداري في LNER،: “في لحظة لم يتردد سام في حماية من حوله.. كانت أفعاله شجاعة بشكل لا يصدق، ونحن فخورون به وبجميع زملائنا الذين تصرفوا بشجاعة في تلك الليلة. سنواصل دعم عائلة سام ونتمنى له الشفاء العاجل”.

ومن جهتها أكدت عائلة سمير زيتوني “لقد تأثرنا بشدة من الحب واللطف الذي أظهره الجميع لسام، وبالعديد من التمنيات بالشفاء له”. الرعاية التي قدمها المستشفى والدعم من زملائه في LNER كانا مذهلين. نحن فخورون للغاية بسام وشجاعته. قالت الشرطة إنه “بطل مساء السبت، لكن بالنسبة لنا - لقد كان دائمًا بطلًا”.

