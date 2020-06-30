3 عوامل تجعل بن رحمة ضرورة حتمية في تشلسي

كشف موقع “العين الإخبارية” عن العوامل التي تجعل فريق تشلسي الانجليزي يسعى لضم النجم الدولي الجزائري “سعيد بن رحمة” خلال الميركاتو الصيفي القادم.

الموقع المذكور أكد أن العامل الأول هو سعي البلوز لتكرار تجربة “رياض محرز” الذي صنع العجب مع ليستر قبل أن يضمه مانشستر سيتي.

العامل الثاني هو حاجة المدرب “فرانك لامبارد” لتعزيز مركز الجناح وتقويته خاصة في ظل رحيل النجم البلجيكي “إدين هازارد” الصائفة الماضية.

العامل الثالث هو جعل بن رحمة استثمار رياضي بالنظر لامكانياته الكبيرة والاستفادة منه ماليا أيضا في حال بيعه مستقبلا لفريق آخر.