3 غرقى حصيلة اليوم الأول من عطلة نهاية الأسبوع بسكيكدة

لقي 3 أشخاص (رجل وشقيقين) حتفهم، غرقا، بعدة شواطئ بسكيكدة، حيث تم انتشال الغريق الأول من قبل عناصر الفرقة الثانوية للحماية المدنية ببن عزوز شرقي سكيكدة، من الشاطئ رقم 04 بمنطقة قرباز ببلدية جندل سعدي محمد.

ويبلغ الضحية من العمر 54 سنة ينحدر من حي ديار الزيتون بعزابة. كما تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية بالقل غربي الولاية، مدعمة بغطاسي المركز المتقدم لانتشال جثة طفل يبلغ من العمر 17 سنة ينحدر من ولاية بسكرة.

وذلك من شاطئ السقاي الذي يتسوط منطقتي بن زويت وتلزة بالقل، غير بعيد عن القل تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية ببلدية تمالوس المجاورة، لإنتشال شقيق الضحية الثاني وهو شاب يبلغ من العمر 18 سنة، غرق هو كذلك رفقة شقيقه.

قبل أن تتم عملية تحويل جثتي الضحيتين إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى القل.