3 غرقى في شاطئ بني بلعيد بجيجل اليوم

تدخلت فرقة الغطس الخاصة بالحماية المدنية بجيجل في شاطئ بني بلعيد اليوم لانتشال جثث 3 غرقى في عمليات مختلفة.

حيث تدخلت من أجل البحث عن الغريق “ع.ش” البالغ من العمر العمر 14 سنة.

الغريق ينحدر من بلدية الجمعة بني حبيبي بنفس الولاية.

كما سجل بنفس البلدية فقدان شاب يبلغ من العمر حوالي 17 سنة أمسية اليوم الأربعاء بالشاطئ الصخري الرميلة.

ولازالت مصالح الحماية المدنية بصدد البحث عن الغريق.

من جهة أخرى توفي شاب ” ع .ز” 21 سنة أمس غرقا بشاطىء السطارة بتاسوست بنفس الولاية وينحدر الشاب من ولاية وادي سوف.