3 غيابات في صفوف بلوزداد أمام بسكرة

أعلنت إدارة شباب بلوزداد، رسميا عن غياب 3 لاعبين في المباراة المقررة غدا الأربعاء، أمام الضيف اتحاد بسكرة، ضمن الجولة الـ 18 من البطولة المحترفة.

وأفادت إدارة الشباب بأن الأمر يتعلق بكل من الحارس الشاب، رضوان معاشو، ومتوسط الميدان حسين سالمي، إلى جانب المهاجم مروان زروقي.

وبخصوص معاشو، الذي شارك أساسيا في آخر 3 لقاءات. أوضحت إدارة “السياربي” بأنه يعاني من تمزق في العضلة المقربة، ما يبعده عن التدريبات لمدة أسبوع.

أما بخصوص سالمي، أبرزت بأن عودته إلى أجواء التدريبات مرتقبة مباشرة بعد لقاء الغد أمام اتحاد بسكرة، وهو الذي يعاني من تمدد عضلي على مستوى الفخذ.

في حين أكدت إدارة شباب بلوزداد، بأن المهاجم زروقي. يواصل برنامج العلاج الطبيعي بعد إصابته بالتواء على مستوى الركبة اليمنى، في اللقاء الأخير أمام وفاق سطيف.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

بن دبكة