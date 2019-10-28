3 فتيات يحولن شقة لوكر للممارسة الدعارة بقسنطينة

ألقت شرطة قسنطينة القبض على 5 أشخاص من بينهم 3 فتيات، داخل شقة بحي علي منجلي لذات الولاية، يشتبه في تحويلها للمارسة الدعارة بمقابل مادي.

وقال بيان لذات المصالح، أنها تمكنت من توقيف الشبكة المكونة من 5 أفراد من بينهم 3 فتيات، حيث تتراوح أعمارهم بين 25 و39 سنة.

تفاصيل العملية وفقا لذات المصدر، تعود إلى تلقي الشرطة معلومة حول نشوب شجار داخل شقة مشبوهة، بإحدى الوحدات الجوارية للمدينة.

لتتنقل مصالح الأمن إلى الموقع، وتلقي القبض على 5 أشخاص من بينهم 3 فتيات، تترواح اعمارهم مابين 25 و39 سنة.

وأفضت التحقيقات إلى الاشتباه في احتراف الموقوفين لممارسة الدعارة بمقابل مادي، مع اتخاذ المكان وكرا لممارسة الرذيلة، في الوسط الحضري.

وقد تم تقديمهم أمام النيابة المحلية بعد أن أنجز في حقهم ملف إجراءات جزائية عن قضية إنشاء محل لممارسة الفسق والدعارة.