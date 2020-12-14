3 فرق من جامعة “سطيف 1” تشارك في تظاهرة علمية تحت إشراف “بيل كلينتون”

سيعرضون أفكارا ومشاريع لحلّ أحد المشاكل الكبرى التي يواجهها العالم

أكد، أمس، وائل عبد الحميد عمرون، ممثل جائزة “نوبل للطلبة” في جامعة فرحات عباس “سطيف 1″، وممثل الجزائر في هيئة “الأمم المتحدة للأهداف المستدامة”، بأن 20 فريقا من طلبة فرحات عباس “سطيف 1″، بمعدل 3 طلبة في كل فريق، تأهلوا للمرحلة النهائية من المسابقة من بين 1200 طالب شاركوا للظفر بهذه الجائزة، وقد تم اختيار 3 فرق لتمثيل الجزائر في تظاهرة علمية تحت إشراف الرئيس الأمريكي الأسبق، “بيل كلينتون”، حيث يحاول الطلبة خلال التصفيات النهائية، عرض أفكارهم ومشاريعهم، التي تتمحور حول حل مشكل من المشاكل الكبرى التي يواجهها العالم، والتي خصصت هذه السنة لموضوع “التغذية” والظفر بجائزة 1 مليون دولار أمريكي توجه لتجسيد المشروع على أرض الواقع، وهذا خلال انطلاق التصفيات النهائية للطبعة الثانية لجائزة “نوبل للطلبة”، “هالت برايز”، لاختيار 3 فرق تمثل الجزائر في التصفيات الدولية التي ستشارك فيها أكثر من 50 دولة، شهر مارس المقبل.

وتعدّ “هالت برايز”، مؤسسة عالمية غير ربحية، تأسست سنة 2010، حيث تنظم برنامجا سنويا لريادة الأعمال الاجتماعية، والتي تهدف إلى تأطير الطلبة الجامعيين عن طريق تأسيس مؤسسات ذات طابع ربحي لمناقشة التحديات الكبرى العالمية.

وحسب ذات المتحدث، وهو أحد المشاركين في تقديم هذه المسابقة، فإنه يشارك في اختيار أحسن 3 فرق، لجنة تحكيم تضم مختصين في التغذية وجامعيين من مختلف ولايات الوطن، على غرار سطيف والجزائر وتلمسان وغيرها، وقد حازت جامعة فرحات عباس “سطيف 1″، السنة الفارطة خلال الطبعة الأولى من جائزة “نوبل للطلبة”، والتي خصصت لموضوع “البيئة”، على المرتبة الأولى وطنيا، كأحسن برنامج والمرتبة الخمسين عالميا، من خلال تطوير نوع جديد من مواد البناء التي تحافظ على البيئة وبتكاليف قليلة.

من جهته، رئيس جامعة “سطيف 1″، عبد الكريم بن يعيش، أكد خلال إشرافه على انطلاق التصفيات النهائية للمسابقة، بأن جامعة “سطيف 1” توفر جميع الإمكانات البشرية والمادية في سبيل إنجاح أعمال الطلبة المتعلقة بالابتكار والمشاريع العلمية والثقافية وغيرها، لتشجيع الطالب داخل جامعته وفتح الآفاق أمامه إلى غاية تجسيد أفكاره في جميع الميادين.