3 فضيات وبرونزية حصيلة الجزائر في البطولة الإفريقية لكرة الطاولة

اكتفى المنتخب الوطني للسيدات، لتنس الطاولة، بالميدالية الفضية، في منافسات زوجي السيدات، ضمن البطولة الافريقية لتنس الطاولة.

وانهزم الثنائي ميليسا نصري وياسمين بوهني، في نهائي البطولة الجارية وقائعها بالعاصمة الاثيوبية أديس أبابا، ما بين الـ 12 إلى الـ 19 أكتوبر الجاري، أمام الثنائي المصري. هنا جودة وهند فتحي.

وسقط الثنائي الجزائري أمام نظيره المصري، اليوم السبت، بنتيجة 3 أشواط من دون مقابل، بواقع: (11-)4 و (11-6) و (11-4.)

وبذلك، ارتفع رصيد الجزائر في البطولة الإفريقية لكرة الطاولة إلى 4 ميداليات. بواقع 3 فضيات توّج بها كل من زوجي السيدات نصري وبوهني، والزوجي المختلط، جلولي ميلهان وكساسي أمينة، وفضية حسب الفرق رجال، مقابل برونزية، حسب “الفرق سيدات”.