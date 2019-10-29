3 قتلى في انقلاب شاحنة محملة بالأغنام في إليزي

خلف حادث مرور وقع صبيحة اليوم الثلاثاء، على مستوى الطريق الوطني رقم 03 الرابط بين برج الحواس وجانت في مقتل 3 أشخاص.

وتترواح اعمارهم بين 30 و50 سنة ينحدرون من ولاية تمنراست ونفوق العشرات من رؤوس الغنم وإصابة أخرى بكسور.

الحادث وقع بعد انقلاب شاحنة كانت تقل رؤوس أغنام قادمة من تمنراست باتجاه جانت بالمكان المسمى “سيرسوف”.

إثر انقلاب شاحنة نصف مقطورة على مسارها بعد انهيار الطريق التي جرفتها وحطمتها الفيضانات التي شهدتها مدينة جانت مؤخرا.

وحسب المعلومات المتوفرة فإن الطريق تم اصلاحها بطريقة مغشوشة وانقلبت الشاحنة لحظة مرورها من الطريق.

مما أدى إلى هلاك 3 اشخاص متأثرين باصابتهم الخطيرة ونفوق اكثر من 60 رأسا من الغنم وتعرض العشرات لكسور مختلفة.

من جهتها تدخلت مصالح الحماية المدنية لنقل جثث الضحايا لمصلحة حفظ الجثث بمستشفى برج الحواس.

فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.