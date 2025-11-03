3 قتلى في حادث مرور بالبيض

لقي 3 أشخاص حتفهم، جراء وقوع حادث مرور مميت وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 47، بلدية الشلالة بولاية البيض.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 05سا50د لأجل حادث اصطدام بين سيارتين. على مستوى الطريق الوطني رقم 47، بلدية ودائرة الشلالة.

مشيرة أن الحادث أسفر عن وفاة 03 أشخاص، في انتظار إتمام الإجراءات القانونية سيتم نقل الوفيات إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

