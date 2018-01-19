3 قتلى في حادث مرور بالعاصمة

تسبب حادث مرور ليلة أمس الخميس إلى الجمعة، في وفاة 3 أشخاص من عائلة واحدة حسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

واضاف ذات المصدر، أن الزوجان في الثلاثنيات من العمر في حين تبلغ ابنتهما من العمر 6 سنوات.

و قال بن خلف الله خالد المكلف بالإعلام بمديرية الحماية المدنية لولاية الجزائر

أن الحادث تمثل في إصطدام مركبة بشاحنة من الحجم الصغير.

مضيفا ذات المتحدث، أنّ الحادث وقع على مستوى الطريق السريع الجزائر العاصمة باتجاه زرالدة

تحديدا بالقرب من نقطة بيع المركبات “سوفاك”.

و حسب ذات المصدر، فقد تم نقل الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى زرالدة.

فيما تم فتح تحقيق لمعرفة أسباب هذا الحادث الأليم.