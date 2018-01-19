عاجل

3 قتلى في حادث مرور بالعاصمة

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
3 قتلى في حادث مرور بالعاصمة
بقلم ليليا بن فرحات

تسبب حادث مرور ليلة أمس الخميس إلى الجمعة، في وفاة 3 أشخاص من عائلة واحدة حسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

واضاف ذات المصدر، أن الزوجان في الثلاثنيات من العمر  في حين تبلغ ابنتهما من العمر 6 سنوات.
و قال بن خلف الله خالد المكلف بالإعلام بمديرية الحماية المدنية لولاية الجزائر

أن الحادث تمثل في إصطدام مركبة بشاحنة من الحجم الصغير.
مضيفا ذات المتحدث، أنّ الحادث وقع على مستوى الطريق السريع الجزائر العاصمة باتجاه زرالدة

تحديدا بالقرب من نقطة بيع المركبات “سوفاك”.
و حسب ذات المصدر، فقد تم نقل الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى زرالدة.
فيما تم فتح تحقيق لمعرفة أسباب هذا الحادث الأليم.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital