3 قتلى في حادث مرور بان قزام

تسبّب حادث مرور وقع صبيحة اليوم الإثنين في وفاة 3 أشخاص بولاية ان قزام.

و تدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 08 سا 50 دقيقة من أجل حادث إنحراف و انقلاب سيارة. على مستوى الطريق الولائي رقم 117، بلدية و دائرة تين زاوتين.

خلف الحادث وفاة 3 أشخاص تم نقلهم إلى مصلحة حفظ الجثث في المستشفى المحلي.

