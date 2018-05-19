3 قتلى.. مفقود وجرحى بسبب الفيضانات في 7 ولايات..!

تساقط كبير للأمطار وهبوب رياح قوية في أول أيام رمضان

مقتل كهل وفقدان آخر جرفتهما سيول الأمطار الطوفانية في عين الكبيرة بسطيف

مواطنون يفطرون على الشموع في أول أيام رمضان بالمدية

أمطار طوفانية أغرقت منازل وأغلقت طرقا وطنية في المسيلة

تسبّبت الاضطرابات الجوية والأمطار الغزيرة التي تساقطت على عدد من الولايات، في هلاك ثلاثة أشخاص وفقدان آخر، وإصابة أكثر من 44 بجروح متفاوتة الخطورة، في حوادث مرور خطيرة وفيضانات وكذا انهيارات، ناهيك عن تسجيل خسائر مادية كبيرة في أول أيام شهر رمضان الكريم.

11 جريحا في حادثي مرور بسبب التقلبات الجوية في أول يوم رمضان بالبليدة

تسبب الاضطراب الجوي الذي عرفته مختلف ولايات الوطن في أول يوم من رمضان في حالة طوارئ، حيث سجّلت مديرية الحماية المدنية لولاية البليدة حوادث مرور وانحرافات عدة مركبات خلفت 11 جريحا على مستوى الطريق السيار.

وسجّل الحادث الأول انحراف حافلة لنقل الركاب كانت متوجهة نحو عين الدفلى خلفت 8 جرحى، والحادث الثاني خلف ثلاثة جرحى إثر اصطدام مابين شاحنة وسيارة نفعية.

كما تم تسجيل حسب بيان الحماية المدنية أربعة حوادث مرور مادية تسببت في عرقلة حركة السير وغلق الطريق السيار منذ منتصف النهار، وذلك بكل من الخط الرابط بين العفرون وشفة، إثر انحراف حافلة نقل الطلبة كانت شاغرة وغلقها للطريق، كما شهد الخط الرابط بين بني مراد ووادي العلايڤ هو الآخر انسدادا في حركة المرور، إثر انحراف شاحنتين في حادثين منفصلين، وكذا شلل كلي بمنطقة السواكرية بمفتاح إثر إنقلاب سيارة سياحية.

من جهة أخرى، شهدت معظم بلديات الولاية شللا كليا في حركة المرور داخل المدن بسبب حالة الطرقات والأوحال والمطبات التي غمرتها المياه خوفا من الانزلاقات، كما تسبب انسداد البالوعات في تسربات ببعض المنازل كحي القطار المجاور لمدينة العفرون، أين يعاني سكانه كل موسم شتاء من تكرار سيناريو التسربات لوقوعه بمكان جد منخفض، ناهيك عن الأوحال التي صعبت من السير على الأقدام بمختلف بلديات الولاية.