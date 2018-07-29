3 قتلى من عائلة واحدة في حادث مرور أليم ببرج بوعريريج

خلف حادث مرور أليم بالطريق الإجتنابي للطريق الوطني رقم 05 ببرج بوعريريج، ثلاث ضحايا أعمارهم تتراوح بين 12 سنة و 51 سنة.

و يتعلق الأمر بسائق سيارة من نوع ميغان (م.أ) البالغ من العمر 51 سنة و مواكبيه في السيارة زوجته 46 سنة و إبنه 12 سنة .

الحادث وقع على إثر إصطدام عنيف بين سيارة ميغان المذكورة و شاحنة ذات مقطورة من نوع (مان) ، و تدخلت مصالح الحماية المدنية.

التي نقلت جثث الضحايا الثلاثة إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى بوزيدي لخضر بمدينة برج بوعريريج فيما فتحت مصالح الأمن تحقيقا في الحادث .

و تجدر الإشارة أن سائق الشاحنة لم يتعرض لأية إصابة فيما تحطمت سيارة الميغان تماما بنسبة 100 بالمائة و تعرضت الشاحنة لتحطم كبير في المقدمة.