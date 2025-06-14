3 قتلى وأكثر من 100 جريح جراء الهجمات الإيرانية على إسرائيل

أطلقت إيران صباح اليوم السبت، دفعات جديدة من الصواريخ على إسرائيل رداً على الضربات الجوية الإسرائيلية غير المسبوقة التي استهدفت مواقع نووية وعسكرية على الأراضي الإيرانية.

وأعلن الإعلام الرسمي الإيراني، أن إيران أطلقت دفعة جديدة من الهجمات الصاروخية على إسرائيل في وقت مبكر من صباح اليوم السبت.

فيما أعلن الجيش الإسرائيلي، عن موجة إضافية من الصواريخ أطلقت من إيران باتجاه إسرائيل. حيث عاش سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة. لا سيما منطقة تل أبيب منذ الجمعة، على وقع صفارات الإنذار والدعوات للتوجه إلى الملاجئ مع إطلاق طهران المزيد من الصواريخ رداً على الضربات الموجهة إليها.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم السبت، بسقوط دفعة جديدة من الصواريخ الإيرانية، في وسط إسرائيل، مشيرة إلى وقوع عشرات الإصابات. لترتفع بذلك الحصيلة الأولية للهجمات الإيرانية إلى ثلاثة قتلى وأكثر من 100 جريح.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن دفعة خامسة وسادسة من الصواريخ الإيرانية منذ فجر اليوم، استهدفت كافة أرجاء إسرائيل.

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