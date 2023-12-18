3 قتلى وجريحان في إصطدام بين سيارة وشاحنة بتيبازة

لقي 3 أشخاص حتفهم فيما اصيب إثنين اخرين في حادث مرور وقع على مستوى على مستوى الطريق السريع الجامعة إتجاه شرشال، بلدية ودائرة تيبازة.

الحادث وحسب مصالح الحماية المدنية وقع في حدود الساعة 18سا و07د. وتمثل في إصطدام بين سيارة و شاحنة.

وخلف الحادث وفاة 3 رجال وإمرأتان فيما أصيب شخصين بإصابات خطيرة. تم إسعافهما ونقلهما الى المستشفى المحلي،اما الضحايا المتوفين تم تحويلهم إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي .