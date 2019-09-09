3 قتلى وجريحان في حادثي مرور منفصلين في المسيلة

أسفر حادث مرور، وقع ظهر اليوم الإثنين، على مستوى الطريق الوطني 89 بعين الملح في المسيلة، عن مقتل شخصين.

وحسبما أورد به بيان لمصالح أمن الولاية، فإنّ الحادث الذي نجم عن اصطدام شاحنة ودراجة نارية، خلّف مقتل شابين كانا على متن الدراجة النارية.

وأضاف ذات المصدر، أنّ الضحيتين التي تترواح أعمارهم ما بين 21 و27 سنة، قدتم نقلهم من أعوان الحماية إلى عيادة عين الملح.

وفي ذات السياق، سجلت صباح اليوم بلدية بوسعادة على مستوى الطريق الإجتنابي للبلدية حادث مرور، أودى إلى هلاك شخص وجريحان.

وحسب ذات البيان، فإنّ الحادث المتمثل في اصطدام بين شاحنتين من نوع “دايو” ترقيم ولاية باتنة، والاخرى “ايفيكو” مقطورة

تحمل ترقيم العاصمة، وسيارة من نوع “DFM” هاربين حاملة ترقيم لولاية المسيلة.

حيث خلف الحدث، وفاة شخص يبلغ من العمر 28 سنة، وإصابة شخصين آخرين، يبلغان من العمر 21 و 34 سنة، أين تم اسعافهما و نقلهم الى مستشفى بوسعادة.