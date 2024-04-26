3 قتلى وجريحان في حادث مرور بولاية تيبازة

تسبب حادث مرور وقع صبيحة اليوم الجمعة، في وفاة 3 أشخاص وإصابة اثنين آخرين بجروح متفاوتة بولاية تيبازة.

وحسب بيان للحماية المدنية، فقد تدخلت مصالحها على الساعة 01 سا 53د. من أجل حادث اصطدام بين سيارة وشاحنة على مستوى الطريق السريع الناظور شرشال. سور الرومان بلدية الناظور و دائرة سيدي اعمر.

وخلّف الحادث 3 وفيات و جريحين لهم إصابات مختلفة تم إسعافهما. و نقلهما إلى مستشفى تيبازة. أما الوفيات تم نقلهم إلى مصلحة حفظ الجثث.