3 قتلى وجريحين في حادثي مرور منفصلين بمستغانم

خلف حادثا مرور منفصلين وقعا ليلة الاثنين إلى الثلاثاء باستيدية وعشعاشة بولاية مستغانم ثلاثة قتلى وجريحين.

حسبما علم اليوم الثلاثاء من المديرية الولائية للحماية المدنية.

وأوضح المصدر، أنّ الحادث الأول الذي خلف قتيلا وقع في حدود الساعة العاشرة ليلا بالطريق الوطني رقم 11

الرابط بين ولايتي مستغانم ووهران نتيجة انقلاب سيارة نفعية بالقرب من مدخل بلدية استيدية (20 كلم غرب مستغانم).

وتمّ تحويل جثّة الضحيّة (31 سنة) إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة الاستشفائية “ارنستو شيقيفارا” بمستغانم.

ووقع الحادث الثاني في حدود الساعة الحادية عشر ليلا بالطريق الوطني رقم 11.

الرابط بين ولايتي مستغانم والشلف بعد انقلاب وانحراف سيارة سياحية بين بلدية أولاد بوغالم وقرية الشرايفية ببلدية عشعشاشة.

متسببا في مقتل شخصين يبلغان من العمر 30 و32 سنة وإصابة أثنين آخرين بجروح متفاوتة الخطورة .

وقد تمّ تحويل القتيلين إلى مصلحة حفظ الجثث و والجريحين إلى مصلحة الاستعجالات الطبية الجراحية بالمؤسسة الاستشفائية لعشعاشة.