3 قتلى وجريحين من عائلة واحدة في حادث مرور بتلمسان

توفي 3 أشخاص وأصيب إثنين أخرين في حادث مرور وقع اليوم الثلاثاء بقرية سلام بدائرة باب العسة في تلمسان .

وحسب مصالح الحماية المدنية، فإن الحادث وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 7أ بقرية سلام بدائرة باب العسة.

وتمثل في إنحراف سيارة من نوع كومبوس كانت تقل أفراد من عائلة واحدة.

حيث أسفر عن 3 قتلى وهم ، الاب 56 سنة، والبنت 20 سنة، والبنت الاخرى 7 سنوات.

وأيضا جريحين في حالة حرجة الزوجة 50 سنة، والبنت 15 سنة.

وقد تم نقل الضحايا لمصلحة حفظ الجثث بمستشفى الولاية، بينما نقل الجريحين لمصلحة الإستعجالات بذات المستشفى.

من جهتها، فتحت المصالح الأمنية، تحقيقا في الحادث.