3 قتلى وجريح في إصطدام بين سيارتين في حاسي فدول بالجلفة

لقي مساء اليوم الخميس 3 اشخاص حتفهم وأصيب آخر بجروح خطيرة إثر حادث مرور وقع بالقرب من بلدية حاسي فدول بولاية الجلفة.

وعلم من شهود عيان ان الحادث نجم عن اصطدام سيارة من نوع سمبول بأخرى من نوع لادا كانت في الاتجاه المعاكس في منطقة بودواية ببلدية حاسي فدول التابعة لولاية الجلفة في الطريق المؤدي الى قصر الشلالة.

وقد تم نقل الضحايا الثلاثة الى مصلحة حفظ الجثث “اعمارهم ما بين 9 و 49 سنة” بمستشفى الجيلالي بونعامة بقصر الشلالة و تم تحويل شخص رابع الى البليدة لخطورة حالته ووضع الخامس تحت المراقبة الطبية.

وقد فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في ملابسات الحادث.